c32 名刺入れ 新品 本革 レザー 日本製 メンズ レディース ブラック 黒

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■カラー：ブラック■サイズ：横:約7cm縦:約11.5cm■素材：日本製栃木レザー[牛革]※天然皮革、染料を使用した製品のため、一点一点、色味や風合いに若干の個体差が生じます。■仕様：メイン2層 カード入れ×1■原産国：日本製(madeinJAPAN)◎即購入OK ◎送料無料 ◎新品未使用 ◎値引き交渉OK■栃木レザーについてMADEINJAPANの上質なレザーとして知られる栃木レザー。高度な職人技術を要する昔ながらの鞣し製法で、十分な時間をかけて丁寧に生産された高品質レザーです。世界のアパレルメーカーからオーダーがくるほど世界基準の評価を得ています。栃木レザーの証である赤タグが付属。■日本最高峰のヌメ革「栃木レザー」使用の名刺入れ究極の美しさと独自のオリジナリティを兼ね備えて誕生した栃木レザー名刺ケース。使い込む程に、自分だけの風合いへと経年変化していく、本格的な天然皮革の味わいをお楽しみ頂ける名刺入れです。日本製の最高峰、栃木レザー株式会社が誇る栃木レザーを贅沢に使用し、素材のもつ本来の美しさを極限まで引き立たせた逸品です。デザイン性と機能性を発揮、使いやすさを考えて設計し栃木レザーの威厳のある雰囲気を引き立てております。■大人の風格漂う栃木レザー名刺ケース日本製の栃木レザーを贅沢に使用した名刺入れです。日本の誇りMadeinJapan。丈夫かつ本物の上質と質感。■ビジネスシーンで選ばれる理由は栃木レザーの持つ硬質で上質な質感を再現栃木レザーは美しい光沢とシンプルなデザインが、出来るビジネスマンを演出。■見た目以上の大容量タイプしっかりとマチがあるので多くの名刺を収納可能。また、カードポケットも３箇所、フリーポケットもありますので、クレジットカードやICカード等、ビジネスシーンに必要なカード類の収納も同時に出来る多機能な名刺入れ。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければ他にも出品がございますので、#miyatti0328からご覧くださいませ。素材...本革カラー...ブラックカード定期入れクレジットカードお祝い誕生日就職祝い男女兼用国産日本産プレゼントギフト