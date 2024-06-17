イタリアンレザー ミニ財布 牛革 ヌメ革 コインケース カード入 本革 ブラウン

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ご覧頂きありがとうございます。他にも珍しい商品を出品しています。こちらから⇓#S‐leather‐shopウォレット【L字型ファスナー ミニサイフ】イタリアンレザーを使用したミニサイフ。コンパクトでスーツの内ポケット手持ちのバックなどに綺麗に収まります。表面は艶と光沢のある染料仕上げのイタリアンレザーを使用。内面には肌触りが良く良質なヌメ革を使用した本革フルレザーのコンパクトウォレット。高級感とナチュラルな質感を楽しめるフルレザーウォレットです。カジュアルからビジネスやフォーマルと、様々なシーンで活躍するでしょう。・サイズ（外寸）12.0cm×9.0cm×2.2cm・素材本革（牛革）・ファスナーYKK・カラーブラウン【発送について】全国送料無料ネコポスにて発送。※日時指定不可 ご入金確認から1～2日で発送。【注意事項】・お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。・商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#L字ファスナー#メンズ財布#イタリアンレザー#フルレザー#本革財布#レザー#ハンドメイド#牛革#コンパクト