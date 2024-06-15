正規 ジャスティンデイビス リーガルチャンバー キメラ クレストネックレストップ

数年前直営店にて購入しました。ジャスティンデイビス最上級モデル！「REGALCHAMBERクレストヘリテージLペンダント」キメラ×クラウンmixアニマルアートラージLネックレストップメンズ＆レディース絵画のような圧倒的な存在感！これぞジュエリーアート♪ライオンやスネークの表情や模様まで描かれたリアリティは美術館で鑑賞しているかのような繊細なデザイン☆ジャスティンデイビスのメインアイコンを全て詰め込んだ１点で全てのモデルを演出してくれるまさにブランドアイコントップ★ワンポイント以上の存在感☆誰もが一目で目を奪われる存在感とダイヤモンドの輝きは別格！男女兼用○「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラーシルバー×ダイヤ×純正いぶし加工（ブラック）＞《素材シルバー925×ダイアモンド》≪サイズ「約」4.9×3cm20g≫状態良品～美品経年モデル若干の経年クスミやアタリ小傷はありますが、目立つダメージや石欠け、歪み等見受けられず状態、輝きは良好☆まだまだ難なくご愛用頂けますコンディション【付属品純正ギャランティーカード（購入店記載有）※チェーンはイメージです付属しません】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもローリーロドキン、ヴェルサーチ、クロムハーツ等のブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···グレー材質···シルバー装飾···ダイヤモンド



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