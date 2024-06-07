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- Ｇ８１４ 掛軸 大徳寺 矢野一甫 『松無古今色』 共箱 『真作』 肉筆 一行書
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商品詳細
総丈 約 172cm×30cm本紙 約 101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stair417500.html
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