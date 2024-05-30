イーグルヘッドビーズ　無垢ビーズ　フェザーネックレス　silver925

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ご覧頂きありがとうございます。イーグルヘッドビーズになります。組んで着用せず飾っておりましたがバラしたので使っていただける方にお譲りします。材質···silver925※ノーブランド扱いでお願いします。※イメージと違うなどの自己都合の返品はお断りしていますので写真を見て気になる箇所がありましたら質問して納得してから購入お願いいたします。↓検索用ワード↓ARIZONAFREEDAM(アリゾナフリーダム)BIGHAND(ビッグハンド)CHROMEHEARTS(クロムハーツ)FIRSTARROW'S(ファースト アローズ)goro's(ゴローズ)SAADtady\u0026king(タディ アンド キング)TMTKENKIKUCHI(ケン キクチ)WINGROCK(ウイング ロック)ビンゴ ブラザーズあるじゃん工房コディサンダーソンテンダーロインロンハーマン鷲見太郎tarowashimiフェザーイーグルチェーンナバホインディアンジュエリーラリースミスビンゴブラザーズ