良品✨グッチ コインケース GG クーリエ ラウンドジップ チャーム付き

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閲覧頂きありがとうございます✩.*˚◎商品GUCCIグッチコインケース ラウンドファスナー小銭入れGGスプリーム財布◎サイズ縦約8㎝横約12㎝厚さ約2.0㎝小銭入れ3ヶ所※実寸平置きでの採寸になります。(多少の誤差についてはご了承ください。)◎状態角にスレ等ありますがそこまで目立つ事はなくまだまだお使いいただける商品です✨◎カラーブラウン ベージュ 赤茶色◎素材PVC◎タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。◎素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。◎何か質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい✩.*˚