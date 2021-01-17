amp Japan アンプジャパン ネックレス

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商品詳細
付属品などはありませんがおそらく、廃盤品で希少だと思いますメーカーHPでも在庫無となっています6AM-124〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜一枚のコインを裏面と表面とに手作業で切り裂き、表面のエリザベスをハンドカット。その後にもう一度裏面を貼り合わせる。一枚のコインに多種多様な技術と気の遠くなるような作業が詰まったネックレス。切り抜いたクイーンエリザベスの部分にユニオンジャックを配しており、チェーンフックは、38cmから45cmまでの好みの位置で留められます。シルバー925トップの縦：28mm（バチカンを含む）トップの横：23mmチェーン：38〜45cm
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