サルヴァトーレ フェラガモ 折りたたみ財布 ガンチーニクリップ◆

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〖ブランド名〗サルヴァトーレフェラガモSalvatoreFerragamo〖タイプ〙二つ折り財布〖ライン〗ガンチーニクリップ〖対象〗レディース、メンズ、ユニセックス〖サイズ〗横幅...10ｃｍ 高さ...10ｃｍ マチ...1ｃｍ個人測定ですので誤差ご理解ください〖素材〗レザー〖仕様〗お札入れ…1 カード入れ…８ 小銭入れ…1〖開閉〗クリップ＆ボタンホック〖付属品〗なし〖カラー〗ブラック〘入手先〙ブランド古物市場（要免許）〖状態〗かなり使い込みみられますが破れなどなくしっかりとしたお作りですのでまだまだ気持ちよくお使い頂けます(^^)1度クリーニングをおすすめ致しますその為格安でお譲り致しますその他お写真で状態ご確認ください。その他気になる点、お写真と詳細が異なる場合はご購入前にコメントでご確認ください出品にあたりしっかり検品の方をしておりますが細かな傷や汚れなど見落としがある場合がございますあくまで中古品だということをご理解の上ご購入お願いいたします！