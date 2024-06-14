

BloodyMary 花蜥蜴リング13号-雨の日限定 - リング



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出費の金策のため出品いたします。ブラッディマリー、雨の日限定の花蜥蜴リングです。中古にて購入後、サイズ直しをしました。ですので、リング内側に切れ目がございます。また、古いものになりますので完全美品ではございません。ご了承くださいませ。小ぶりなため、女性の指でちょうどよいバランスです。男性だとピンキーリングによいかもしれません。13号サイズです。素材…天然石(ロンドンブルートパーズ、ペリドット、他失念)、silver925付属品…ギャランティカード、巾着材質...シルバーカラー...グリーン装飾...その他ストーン