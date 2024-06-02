vans スリッポン バンズ メンズ スニーカー オレンジ ローカット

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商品詳細
・vansスリッポンバンズメンズスニーカーオレンジローカット商品状態:使用回数が少なくとても綺麗な状態です！穴や破れてるところはありません！まだまだ使用できます！サイズ:25.5cmシーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···オレンジスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スリッポンご不明な点がございましたらご連絡よろしくお願いします購入後の返品・返金はできませんのでご了承ください
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