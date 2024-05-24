00sデッド『オアシス / HEATHEN CHEMIST…』ツアーTシャツ S

【音楽専門店 転石堂】ー魅惑のバンドTee、ロックを着て死ね!ー00sデッドストック『oasis(オアシス)/HEATHENCHEMISTRYTOUR2002』ツアーTシャツSCREENSTARSボディネイビーサイズS／ロックT貴重なアーティスト・バンドTeeを当時物オリジナルからファストブランドまで、入手困難なモノばかり集めました!ぜひご覧ください。『oasis』ツアーTシャツの出品です。MTVのライヴのため約一週間日本に滞在、「ニュースステーション」出演も果たしたオアシス。その翌月、いよいよ6thアルバム《HEATHENCHEMISTRY/ヒーザン・ケミストリー》を引っさげて、全国6カ所、全9公演の来日ツアーが開催された。こちらは当時の貴重なツアー関連アイテム。デッドストック未使用の非常に良い状態ですので大変オススメです。お好きな方、お探しの方はどうぞこの機会にいかがでしょうか。□商品説明■ブランド：SCREENSTARSbyFRUITOFTHELOOM■製造元：ARINCOUTURELTD.■原産国：モロッコ■品質：綿100％■カラー：ネイビー■サイズ表記：S実寸：身幅約47.5cm肩幅約44.7cm着丈約68.9cm袖丈約19.1cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。未洗いですので、多少の縮みが生じる場合がございます。■状態：デッドストック未使用の非常に良い状態です。※状態については、当方の主観によるものですので、購入者様の判断と多少異なる可能性もございます。あらかじめご了承ください。□発送詳細・らくらくメルカリ便#転石堂



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