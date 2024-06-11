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AKM SOLOTEX 4WAY SWING EASY JKT pants
商品番号 J53685571730
商品名

AKM SOLOTEX 4WAY SWING EASY JKT pants
ブランド名 エイケイエム
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKMエイケイエムSOLOTEX4WAYSWINGEASYJKTセットアップになります。ジャケット　サイズM（肩幅40cm／身幅47cm／着丈70cm／袖丈62cm）パンツ　サイズMウエスト74(調節可能)股下67全長90カラースノーグレイ定価上下で約100,000円程度。ジャケットの画像は若干ダークですが、パンツと同じ色になります。
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