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NEW ERAキャップ ベースボールキャップ NYヤンキース アジャスター
商品番号 F25435638984
商品名

NEW ERAキャップ ベースボールキャップ NYヤンキース アジャスター
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト、ゴールド形···ベースボール新品未使用品✨男女問わずお使い頂けます！サイズは写真の通りアジャスターで調整可能なのでどなたでも被ることができます！貰い物の為、詳細は不明ですので低価格で出品しております！また、多少のお値引きは検討します！コメントお待ちしております♪♪
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