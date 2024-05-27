【美品】READY OR ORDER レディオアオーダー 牛革 長財布

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商品詳細
レディオアオーダーのBEPPINの、牛革の薄型長財布です。注文を受けてから、職人が手作りした一品。MADEINTOKYO仕様ガードポケット6つ、表ポケット1つ、表ポケット内ポケット1つ、ファスナー付きポケット1つカラーネイビー✖️ベージュ｛内側｝サイズＷ188✖️H90✖️D5(mm)定価38,500円1回使用しましたが。汚れや傷もなく、中古品ながら状態は良いと思います。箱等の付属品はなしよろしくお願いいたします。素材···本革財布形···長財布柄・デザイン···無地
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