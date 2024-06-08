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ガボール　ラージスカルリング
商品番号 X16741465145
商品名

ガボール　ラージスカルリング
ブランド名 ガボラトリー
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...シルバー約15年前に恵比寿のGaboratoryにて購入しました。サイズは10号でピンキーリングとして使用しておりましたが、サイズアウトのため出品致します。やはりガボールの髑髏は最高です。ラージスカルのピンキーリングも珍しくバッチリきまります。
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