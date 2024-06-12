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LP-180 KONG電子ピアノ
商品番号 Y20479292581
商品名

LP-180 KONG電子ピアノ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 14,260 円
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商品詳細

LP-180WHKORGカラー：　ホワイト　　　　　　　　　鍵盤　：　88鍵付属品：椅子、アダプター、ペダル※埼玉県北部から群馬県で直接引き渡しできる方のみとなりますそれ以外は要相談になります子どもがピアノを辞めたので出品することにしました。#KORG#LP_180WH種類...電子ピアノアクセサリー・パーツ...椅子
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