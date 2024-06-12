LP-180 KONG電子ピアノ

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商品詳細
LP-180WHKORGカラー： ホワイト 鍵盤 ： 88鍵付属品：椅子、アダプター、ペダル※埼玉県北部から群馬県で直接引き渡しできる方のみとなりますそれ以外は要相談になります子どもがピアノを辞めたので出品することにしました。#KORG#LP_180WH種類...電子ピアノアクセサリー・パーツ...椅子
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