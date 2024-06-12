ガラドリエル・水の指輪・ジルコン・リング[16号]

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ご覧いただき有難う御座います！こちらは2001年に公開された映画「ロード・オブ・ザ・リング」に登場する妖精(エルフ)ガラドリエルが守護者である「水の指輪」をモチーフにしたリングです。表面に透かし彫りの花柄模様,その背後に2.5カラット・ホワイト・ジルコンを配置したデザインのリングになります。「ジルコン」は安らぎ・生命力・成功・祈り・傷ついた心身を癒す効果があるパワーストーンだと信じられています。別名で「平和の石」と言われています。エルフはゲルマン神話に起源をもつ北ヨーロッパの民間伝承に登場する種族です。美しく若々しい外見を持ち、森や泉、井戸や地下などに住むとされ、不死あるいは長命で魔法の力を持ち賢明で半神的な種族と伝えられています。洗練された美しいフォルムのアクセサリーが装いをひきたててくれます。限定1品になります。商品説明素材：シルバー925製ジルコン(直径9mm)サイズ：16号*他にも商品を多く出品しております。説明文下の[出品者]をポチッとして頂くと全ての商品をご覧いただけます！――――――――――――――※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。――――――――――――――＊値下げ不可＊即購入OKです。#フォロー割実施中！ #メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日#記念日#贈り物#プレゼント#シルバ−925#リング#指輪#シルバー#妖精#エルフ#中つ国 8Q81