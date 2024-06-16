NIKE ハイカットスニーカー 28cm

使用頻度は少なめです。ナイロンのような素材です。他にもメンズ用品出品しておりますので、複数購入して頂ければお値引き致します(^-^)何か気になることがございましたら、お気軽にコメント下さい！突然削除する場合がございますので、ご了承くださいm(__)m



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