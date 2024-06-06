0050✨ブライドルレザー✨ フルレザー 本革 長財布 メンズ グリーン✨

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✨再入荷しました✨（一枚の革から40個程度しか作れないため数量限定となっております）今なら即納okですので、ご購入の際はお早めにどうぞ。✨格安の理由・「一流の革職人による逸品！」…ではありませんが、情熱を持った若手職人による、コスパの高い作品です。・有名ブランドも採用するタンナーの革を使用しています。この価格でこのグレードの本革はなかなか手に入らないと思います??・✨外箱は＋550円頂きますm(__)m※内側まですべて本革の本格フルレザーです。✨ブルーム表面に浮かびあがる白い粉は「ブルーム」と呼ばれる革に染み込んだロウです。「ブルームこそブライドルレザーの証（あかし）」とされるため、当店はあえてブルームを落とさずお届けします。使い込むとブルームが革に浸透し、次第に美しい光沢を見せます。ブルームのムラや縫い糸付近のミシン跡は、革に手を加えていない証拠です。✨表面にロウを塗布しただけの「ブライドルレザー風」にご注意下さい。✨カラー時と共にブルームは染み込んでいき、マーブルグリーンから艶やかなダークグリーンへと変化します(^^)早く光沢を楽しみたい場合は、柔らかな布で「優しく時間をかけて」磨き上げてください。決して強い力を加えてはいけません??美しい光沢をお楽しみいただくために「ロウは無理に落とさず」自然に浸透させることを強くお勧めします。毎日両手で包むようにマッサージしてください。✨お手入れ普段のお手入れは付属の布袋で軽く乾拭きする程度に留めて下さい（クリーム等不要）。内側はメンテナンス不要です。✨素材ステアハイド（成牛）外：ヌメ革（ブライドルレザー）内：ヌメ革ファスナ：内外共にYKK※フルレザーのため一般的な財布より重みがあります??（237g）✨詳細21㎝×10㎝×3㎝カード×8 札入れ×2 小銭入れ×1 フリー×2※コバ部分は手磨き✨全国送料無料らくらくメルカリ便便長財布財布メンズmen'sレディース新品本革合皮ヌメ皮レザー牛革ノーブランド黒青赤茶革