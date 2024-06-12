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LIDNM COTTON SILK REVERSIBLE ZIP Lサイズ
商品番号 U32370037147
商品名

LIDNM COTTON SILK REVERSIBLE ZIP Lサイズ
ブランド名 リドム
特別価格 税込 13,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品になります。大幅なお値下げ交渉はご遠慮ください。表面は、経糸に21Dのシルク、緯糸に80/4の強撚コットン糸を使い、高密度サテン組織で織り上げました。染色手法は、液流染色を採用し生地にテンションをかけずにリラックスした状態で染め上げています。経糸のシルクと緯糸の綿の絶妙な染着差により、角度により見え方が変化する玉虫色のような色味が特徴的です。また初期撥水加工を施し、弱めの雨であれば弾くよう仕上げています。裏面は、ネックと袖パーツは、ウールと綿を混紡したフリース素材を製作。身頃の下側はキュプラコットンの生地で切り替えています。サイズL着丈79cm身幅71cm肩幅46cm袖丈63cm
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