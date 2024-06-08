ザノースフェイス　ミニヌプシジャケット オーキッドピンク　NN32242

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商品詳細
ゆうパケットポストで発送いたします。ノースフェイスキーホルダーミニヌプシジャケットオーキッドピンクTHENORTHFACEMiniNuptseJacketNN32242カラーオーキッドピンク(OP)【商品説明】THENORTHFACEのロングセラー商品として人気が高いヌプシジャケットをミニサイズのキーホルダーとしてデザインしています。外側に配置したリングは常用するキーホルダーとして使用でき、内側のリングはキーケースとしての活用が可能。袖のバックルは、バックパックやカバンのショルダーなどに巻きつけて固定することができます。生地の中にはアパレルと同じく中わたを封入し、フードも収納式というこだわりのデザイン。遊び心溢れるアイテムとしてギフトにもおすすめの商品です。2023秋冬ザノースフェイスミニヌプシジャケットNN32242CAトレッキングキーホルダー:カプチーノTHENORTHFACETHENORTHFACEMiniNuptseJacketNN32242ブランド：THENORTHFACE
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