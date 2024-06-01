ライオンハート 片耳用 スタッドピアス

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商品詳細
素材:サージカルステンレスカラー:ブラックサイズ詳細:【直径】0.6cm【厚み】0.2cm【ポスト直径】0.8mm(購入元サイト参照)1度つけて思っていたのと違ったので出品します。マットなつや消しのブラックです。
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