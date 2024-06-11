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BOTTEGA VENETA ボッテガ・ヴェネタ トライアングル キーリング黒
商品番号 G19154260838
商品名

BOTTEGA VENETA ボッテガ・ヴェネタ トライアングル キーリング黒
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国内正規品BOTTEGAVENETAボッテガ・ヴェネタトライアングルキーリングの黒です。使う機会がないので出品致します。値下げは現在のところ考えておりませんのでご質問いただいても回答いたしませんのでご了承下さい。数回使用の美品です。安値で出品しておりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。カラー···ブラック
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