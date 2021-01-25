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ロイヤルオーダー　リング
商品番号 U77754613452
商品名

ロイヤルオーダー　リング
ブランド名 ロイヤルオーダー
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2010年頃に正規店で購入付属品は無く、本体のみです。購入直後に数回着用したのみで、保管してありました。薄傷はありますが大きなダメージは無く概ね美品です。サイズ13号リング幅は12mmです。
http://narcologia.ru/goods/shuttle693925.html
http://narcologia.ru/goods/assessor829703.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant882682.html
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