ロイヤルオーダー　リング

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商品詳細
2010年頃に正規店で購入付属品は無く、本体のみです。購入直後に数回着用したのみで、保管してありました。薄傷はありますが大きなダメージは無く概ね美品です。サイズ13号リング幅は12mmです。
http://narcologia.ru/goods/shuttle693925.html
http://narcologia.ru/goods/assessor829703.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant882682.html
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