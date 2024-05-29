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商品詳細
材質···ゴールドご覧いただきありがとうございます。1969年製のバルフォア社のビンテージカレッジリングです。シンプルで雰囲気のいいリングです。内側にBALFOUR10Kの刻印があります。号数は10号（内径16mm）で男性であればピンキーリングのサイズ感交渉は可能ですが、大きくは値引きしませんので常識の範囲内で金額とセットでコメントください。宜しくお願い致します。ヴィンテージVintage
http://narcologia.ru/goods/Sydney257349.html
http://narcologia.ru/goods/tenet133863.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical551601.html
USA製1969年BALFOUR社ヴィンテージ十字架王冠聖母マリア重厚メンズカレッジリング指輪【10金無垢/10Kゴールド】【9号】【M-15573】＠-Antique & Vintage shop oldArt オールドアート
BALFOUR社 69年製 ビンテージ カレッジリング 10K 10号 www ...
BALFOUR社 69年製 ビンテージ カレッジリング 10K 10号 www ...
BALFOUR社 69年製 ビンテージ カレッジリング 10K 10号 www ...
USA製1969年BALFOUR社ヴィンテージ十字架王冠聖母マリア重厚メンズカレッジリング指輪【10金無垢/10Kゴールド】【9号】【M-15573】＠-Antique & Vintage shop oldArt オールドアート
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BALFOUR社 69年製 ビンテージ カレッジリング 10K 10号 www ...
希少ビンテージ 10K カレッジリング アンティーク ビンテージ-
USA製1969年BALFOUR社ヴィンテージ十字架王冠聖母マリア重厚メンズカレッジリング指輪【10金無垢/10Kゴールド】【9号】【M-15573】＠-Antique & Vintage shop oldArt オールドアート
【1961】U.S. VINTAGE BALFOUR バルフォア George Town High ...
カレッジリング 10k-
最旬ダウン 16号1970年 BALFOUR 10K Vintageカレッジリング BALFOUR製 ...
College Ring／カレッジリング】10金無垢／10KYG／11号／1979年製 ...
http://narcologia.ru/goods/Sydney257349.html
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USA製1969年BALFOUR社ヴィンテージ十字架王冠聖母マリア重厚メンズカレッジリング指輪【10金無垢/10Kゴールド】【9号】【M-15573】＠-Antique & Vintage shop oldArt オールドアート
BALFOUR社 69年製 ビンテージ カレッジリング 10K 10号 www ...
BALFOUR社 69年製 ビンテージ カレッジリング 10K 10号 www ...
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USA製1969年BALFOUR社ヴィンテージ十字架王冠聖母マリア重厚メンズカレッジリング指輪【10金無垢/10Kゴールド】【9号】【M-15573】＠-Antique & Vintage shop oldArt オールドアート
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BALFOUR社 69年製 ビンテージ カレッジリング 10K 10号 www ...
希少ビンテージ 10K カレッジリング アンティーク ビンテージ-
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【1961】U.S. VINTAGE BALFOUR バルフォア George Town High ...
カレッジリング 10k-
最旬ダウン 16号1970年 BALFOUR 10K Vintageカレッジリング BALFOUR製 ...
College Ring／カレッジリング】10金無垢／10KYG／11号／1979年製 ...