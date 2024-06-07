新品仕上げ　HERMES エルメス　指輪　リング　サック　ア　デペッシュ

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ご覧頂きありがとうございます。即購入歓迎です♩質問交渉中でも即購入していただいた方優先になります。まとめ買いセール実施しておりますので、ぜひ他の出品商品もチェックしてみてください♩#ブランドショップAN★商品状態★新品仕上げ済みです。目立たない小傷等はございます。男女問わずお使いいただけるお品です。★カラー★シルバー。★サイズ★表記58日本サイズ実寸17号。※若干の誤差はご了承ください。★付属品★なし。★発送方法★匿名・らくらくメルカリ便。★購入経路★業者古物市。取り扱っている商品のほとんどが中古品になります。そのため、新品同様なものから状態が悪いものまで様々な商品がございます。商品説明、お写真をご確認していただきご納得の上でご購入よろしくお願いいたします♩★ブランド品について★直営店、古物市場にて買い付けになります。出品商品につきましては厳しい鑑定基準をすべてクリアしており、コピー品の類は一切取り扱っておりません。★出品中のブランド品★ルイヴィトン、グッチ、ブルガリ、エルメス、バカラ、イヴ・サンローラン、バレンシアガ、フェンディ等⬇︎⬇︎⬇︎ぜひこちらからご覧ください⬇︎⬇︎⬇︎#ブランドショップAN古物証茨城県公安委員会第401180001786号