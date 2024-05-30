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【バラクータ】BARACUTA G9 42 チャコールグレー　スイングトップ
商品番号 U48135847364
商品名

【バラクータ】BARACUTA G9 42 チャコールグレー　スイングトップ
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 12,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着ないため、出品。vintageSHOPで購入。1シーズン着用。オーセンティックフィットと言ってアームが太いため、動きやすくシルエットが現代に合っています。[カラー]チャコールグレー　5枚目が1番実物に近いです[サイズ]表記サイズ：42(XL)実寸:肩幅-cm,身幅62cm,着丈70cm,裄丈93cm,袖丈56cm(脇下より袖先まで)　落札後24時間以内のご連絡、48時間以内のお支払い手続き、速やかな受け取り連絡をお願い致します。寸法は正確に計測しておりますので落札者様の計測でのクレームはお受けできません。　　　　古い物ですので新品とは異なります、お届けした品物の現状にてご納得いただける場合のみご入札ください。　　返品はお受けできませんので気になる点はご質問ください。　　オークションはタイミングもありますので、金額が見合わない際には直前で終了させて頂く場合があります。
http://narcologia.ru/goods/stepchild708552.html
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http://narcologia.ru/goods/browse126491.html
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