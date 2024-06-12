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Valextra ヴァレクストラ　ラウンドジップウォレット
商品番号 E36835704247
商品名

Valextra ヴァレクストラ　ラウンドジップウォレット
ブランド名 ヴァレクストラ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Valextraヴァレクストラ　ラウンドジップウォレットカード×12、ポケット×2、札入れ×2、ジップ小銭入れ。イタリア製、定価は159500円になります。実寸は横約21センチ、縦11センチ程度です。(素人寸です)・箱、ギャランティーカード有ります。ユニセックスで使用していただけます！素人保管なので気になる方はご遠慮下さい。ご了承の上ご購入よろしくお願い致します。カラー···グレージュ柄・デザイン···無地財布形···長財布中古品になりますのでご理解頂ける方のご購入をお願いします。#Valextra#ヴァレクストラ#財布#ウォレット
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