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NEWERA MoMA design
商品番号 U89755379119
商品名

NEWERA MoMA design
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年にオフィシャルで購入し数回使用今後使用しないため、出品いたします。使用感はありますが、ほつれや汚れなどはなく比較的綺麗な状態かと思います。あくまでも中古品としてご理解のうえご検討ください。＊値下げ交渉の際は、必ず希望される金額も記入の方、お願い致します。＊
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