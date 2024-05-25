NEWERA MoMA design

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商品詳細
2022年にオフィシャルで購入し数回使用今後使用しないため、出品いたします。使用感はありますが、ほつれや汚れなどはなく比較的綺麗な状態かと思います。あくまでも中古品としてご理解のうえご検討ください。＊値下げ交渉の際は、必ず希望される金額も記入の方、お願い致します。＊
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