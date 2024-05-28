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【超美品】エルメス　シグネットリング　コロゾ　ネイビーｘゴールド　14号
商品番号 V44860255116
商品名

【超美品】エルメス　シグネットリング　コロゾ　ネイビーｘゴールド　14号
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 24,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで取り扱いの商品は鑑定済み、真贋保証されている国内ブランドオークションで購入した正規品ですのでご購入はご安心ください。基本的にユーズド品なりますので、何か不明な点があればドシドシご質問下さい。☆型番、商品名シグネットリング　コロゾ☆サイズ　約14号※多少の誤差はご容赦ください。☆付属品なし☆商品状態ランク8/10(10段階評価)　　　　　☆状態若干の小傷がありますが、あまり使用感の見られないとても状態の良い綺麗なお品です。☆その他☆購入先の詳細東京都公安認可の正規ブランド品販売店より購入しております。☆不明点、価格の交渉などは気軽にご質問ください。取り扱っているすべての商品は、国内、海外仕入れの鑑定済みのものになります。管理用番号00024431465287
http://narcologia.ru/goods/assessor40903.html
http://narcologia.ru/goods/protein325934.html
http://narcologia.ru/goods/peroration325015.html

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