TOM WOOD ラルビカイト リング 48

材質···ゴールド材質···シルバーカラー···シルバー装飾···ラルビカイト着用回数は5回程で目立った傷や汚れはございませんが中古品になりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。※箱も一緒に発送させて頂きます。メンズ着用でピンキーリングとして使用しておりました。TOMWOODCushionLarvikiteRingトムウッドクッション ラルビカイト リング48約8号925SterlingSilver925スターリングシルバー定価￥64,900トムウッド シルバー リング アクセサリー



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