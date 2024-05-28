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TOM WOOD ラルビカイト リング 48
商品番号 U96269223077
商品名

TOM WOOD ラルビカイト リング 48
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 14,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···ゴールド材質···シルバーカラー···シルバー装飾···ラルビカイト着用回数は5回程で目立った傷や汚れはございませんが中古品になりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。※箱も一緒に発送させて頂きます。メンズ着用でピンキーリングとして使用しておりました。TOMWOODCushionLarvikiteRingトムウッドクッション　ラルビカイト　リング48約8号925SterlingSilver925スターリングシルバー定価￥64,900トムウッド　シルバー　リング　アクセサリー
http://narcologia.ru/goods/plaque689207.html
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