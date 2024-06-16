希少 USA製 カーハート ネイティブ柄 ジャケット グリーン メンズXL

【値下げ不可】※大変申し訳ございませんが値下げ不可となります。値下げコメントにも返信できかねます。ご了承下さい。○素材コットンダック○サイズXL肩幅53cm身幅66cm着丈68cm袖丈66cm採寸は全て平置き採寸になります。・採寸の値は、計測方法により個人差が生じますので多少の誤差はご了承下さい。(おおよその値とお考え下さい）○状態両袖口ダメージあり。フロント裾ダメージあり。フロント汚れあり。○詳細カーハートはアメリカの労働者の作業着から始まり今ではワークスタイルからストリートまで幅広く受け入れられています。100年以上続くブランドで名作と呼ばれている「サンタフェジャケット」フロントの胸ポケットが省略され、ヨーク部分がウエスタンシャツのようなデザインになっています。裏地がキルティング加工されていたり、袖口や裾がリブ仕様になっていて防寒性も優れております。017#carhartt#ダックジャケット#ジョニー・デップ#ジャスティン・ビーバー#北村匠海#野村訓市#古着#アメカジ#ワーク#ストリート



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