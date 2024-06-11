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アディダス　レトロ バルク トレーナー
商品番号 K30651280718
商品名

アディダス　レトロ バルク トレーナー
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,222 円
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商品詳細

まずはプロフを一読していただき、ご了承を得た方のみ購入お願い致しますヴィンテージスタイルのアディダス(adidas)スニーカーレトロバルクトレーナーになります。新品です。ド新品です。サイズは26.5カラーはクラシックホワイト×ブラックどうでしょうか？写真では分かりにくいのですが、大きく目立つキズはないものの小さなキズやシミがある可能性があると思います。この辺りもご了承ください。新品同様のピカピカなものを求めている方、神経質な方は購入おやめ下さい。中古なので年数による細かなキズや汚れがあると思います。なるべくキレイにしてお送りします。よく確認はしましたが素人ゆえ見落としてる部分もあるかと思います。その辺りも含めご検討くださいませ。nc.nrで。※他にも色々出品しております。のぞいて頂けたら幸いです。複数購入で割引きします。よろしくお願い致します。アディダスリーボックReebokポンプフューリークラシックエアマックススタンスミスクラシックレトロ
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