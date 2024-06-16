THE URBAN BLANCHE アーバンブランシュ タキシード

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商品詳細
フォトウェディング撮影で2023年3月に1度着用をしました。目立った傷や汚れはありませんが、ダンボールに収納しての発送となりますので、折り畳むことによるシワがつくことがあるかと思われます。ご理解をお願いいたします【タキシード】・定価45,800円・カラー：グレー・ジャット、ベスト、パンツの3点セット・Lサイズ：ジャケットバスト約102cm肩幅約46cm着丈約72cm袖丈約63cmベストバスト約98cm着丈約64cmパンツウエスト約83cm丈約104cm
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