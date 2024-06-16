90s 美品　デニム×スエード　ツートンキャップ

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デニムスエードのツートンキャップになります。カラー 1枚目の写真が近いです。 サイズ 55から61センチくらいまでツバの中心の長さ 7.5センチ【コンディション】汚れ、ダメージはありません。ベタつき、匂いはありません。色褪せはありません。その他使用上不具合はございません。神経質な方はご遠慮ください。※ヴィンテージ品になりますのでご理解ある方でお願い致します。・ネコポスでの発送となります。気になる方はプラス500円で60サイズで発送致します。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額をご提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。ナイキ、アディダス、リーボック、stussy、ラファイエット、USA製、80s、90s、プーマ、チャンピオン、ノースフェイス、ラルフローレン、スケート、ニューエラ、バンズ、beams、nautica、tommyhilfiger、レイダース、ドルフィンズ、レッドスキンズ、ヤンキース、カーハート、マリファナ、ガンジャ、HUF、レゲエ、hiphop、スヌープ、ワコマリア、wackomaria、舐達麻、グロウアラウンド、スターター、polarskate、onlyny、evisen、supreme好きな方にもおすすめです♪