Vivienne Westwood MANセットアップスーツ

ご覧頂きありがとうございます！12年前くらいに正規店で購入したスーツです。久々に着る機会が訪れたので、袖を通してみたところ、体型の変化で似合わなくなってしまい、泣く泣く出品した次第ですσ(^_^;)※クリーニングには出していますが、試着のため一度、袖を通しています。その際にクリーニングのタグを外しています。◆ブランド/VivienneWestwoodMAN◆サイズ/ 48テーラードジャケット 着丈71cm 身幅50cm 肩幅43cm 袖丈64cmスラックスウエスト84cm 股上30cm わたり幅30cm裾幅18cm股下80cm 総丈105cm ※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。◆カラー/ ブラック◆素材/毛 キュプラ◆状態/冠婚葬祭などのフォーマルな服装が必要な時に着用していました。着用頻度はあまり高くありませんが所々、使用感があります。しかし比較的キレイな状態だと思います。※丁寧な梱包を心がけますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。ご理解いただける方にお譲り致します！



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