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Vivienne Westwood MANセットアップスーツ
商品番号 A85481715569
商品名

Vivienne Westwood MANセットアップスーツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！12年前くらいに正規店で購入したスーツです。久々に着る機会が訪れたので、袖を通してみたところ、体型の変化で似合わなくなってしまい、泣く泣く出品した次第ですσ(^_^;)※クリーニングには出していますが、試着のため一度、袖を通しています。その際にクリーニングのタグを外しています。◆ブランド/VivienneWestwoodMAN◆サイズ/　48テーラードジャケット　　着丈71cm　　身幅50cm　　肩幅43cm　　袖丈64cmスラックスウエスト84cm　　股上30cm　　わたり幅30cm裾幅18cm股下80cm　　総丈105cm　※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。◆カラー/　ブラック◆素材/毛　キュプラ◆状態/冠婚葬祭などのフォーマルな服装が必要な時に着用していました。着用頻度はあまり高くありませんが所々、使用感があります。しかし比較的キレイな状態だと思います。※丁寧な梱包を心がけますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。ご理解いただける方にお譲り致します！
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