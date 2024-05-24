定価85000円 蛇革 パイソン スキン 長財布 黒 ブラック

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カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革ご予算あれば多少のお値引可能です。お気軽にお声掛け下さい！下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。✨商品説明✨ブランド：ノーブランドカラー：黒ブラック材質：パイソン蛇革サイズ：20cm×10cm×2cm光が当たらないと黒単色に見えますが、光を当てると、グリーン系統の色味が出てきてとても綺麗です。ベビのリアルな質感がより生まれてくるのでシンプルな色に飽きた人にもオススメです