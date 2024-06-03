ポールスミスロンドン　PaulSmith　ストライプスーツ　エルメネジルドゼニア

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PaulSmith ポールスミスブラックストライプスーツエルメネジルドゼニア トロピカル生地使用 ブ定価120000円ほどおまけでコーディネートしたポールスミスのネイビーレジメンタルタイをお付けいたします。サイズS肩幅47センチ脇下身幅48センチ ウエスト身幅44センチ着丈69センチ袖丈59センチパンツウエスト76センチ膝幅20センチ裾幅19センチ股下75センチダブル幅3.5センチ（素人採寸のため若干の誤差はお許し下さい）ジャケットは特に傷みはありませんが、パンツはポケットまわりにスレがあります。色柄や状態は画像参照ください。ご不明な点につきましてはどんな些細な事でも遠慮なくご質問ください。中古品であることを御了承の上、お願いします。★定価や状態に鑑みて適正価格で出品しているつもりですので、基本的には現状価格でご購入いただけたら嬉しいです。★ご購入の際はプロフィールをご一読ください。よろしくお願い致します。