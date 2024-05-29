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THE NORTH FACE(ノースフェイス) ヴィンテージゴアテックスキャップ
商品番号 F12503293632
商品名

THE NORTH FACE(ノースフェイス) ヴィンテージゴアテックスキャップ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

優れた防水透湿性を持つGORE-TEXファブリクスを採用したベースボールキャップです。フルシームシーリング加工を施し、縫い目からの雨水の浸入を軽減。コーディネートしやすいベーシックなデザインとカラーで、アウトドアから普段使いまで幅広く活用できるアイテムです。定価:6,600円形...ベースボールネイビー5回ほど着用しました。最後に一回専用洗剤で洗濯しました。#THENORTHFACE#ザノースフェイス#ヴィンテージゴアテックスキャップ#GORETEX#ゴアテックス
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