THE NORTH FACE(ノースフェイス) ヴィンテージゴアテックスキャップ

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優れた防水透湿性を持つGORE-TEXファブリクスを採用したベースボールキャップです。フルシームシーリング加工を施し、縫い目からの雨水の浸入を軽減。コーディネートしやすいベーシックなデザインとカラーで、アウトドアから普段使いまで幅広く活用できるアイテムです。定価:6,600円形...ベースボールネイビー5回ほど着用しました。最後に一回専用洗剤で洗濯しました。#THENORTHFACE#ザノースフェイス#ヴィンテージゴアテックスキャップ#GORETEX#ゴアテックス