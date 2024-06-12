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クロムハーツ フレアドッグタグ
商品番号 I26282291305
商品名

クロムハーツ フレアドッグタグ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 8,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツのフレアドッグタグ。アフターで表面、全面にジルコンが埋め込まれており、光に当たるととてもきれいです❗アフター加工で付属品もないため、ジャンク的にお安くさせて頂きます。ほぼ加工賃のみのお値段で❕材質...シルバーカラー...シルバー装飾...ジルコニア
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