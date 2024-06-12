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モテる漢の勝負服★極美品★ソーイ　スーツ　ワインレッド　L相当　総裏地　2B
商品番号 D88918365970
商品名

モテる漢の勝負服★極美品★ソーイ　スーツ　ワインレッド　L相当　総裏地　2B
ブランド名 ソーイ
特別価格 税込 6,021 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムSOEソーイング　スーツ　セットアップ　テーラードジャケット　レッド　赤　ボルドー　ワインレッド　2B卒業式　卒園式　ホステス　入学式　入園式　入社式　歓送迎会　新社会人　背抜き　本切羽　式典　顔合わせ　フォーマル　結婚式　ホスト　合コン　衣装　成人式　結婚式　本切羽　総裏地　#プリンのメンズコーナーはこちら○サイズ（相当）肩幅44cm身幅49cm袖丈62cm着丈79cmサイズ（相当）ウエスト45cm股上35cm股下74cm総丈101cm渡り幅23cm裾幅14cm※シングル仕立て※裾は4cmほど伸ばせます平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなし○カラーワインレッド○素材表地　ポリエステル65%レーヨン35%裏地　キュプラ袖裏　ポリエステル○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※大手リユースショップで購入したもので、真贋済みの正規品となります。安心してご購入くださいませ。管理番号S096800022-0002-0018カラー···レッド
http://narcologia.ru/goods/financier624960.html
http://narcologia.ru/goods/message94527.html
http://narcologia.ru/goods/organization275462.html
モテる漢の勝負服★極美品★ソーイ　スーツ　ワインレッド　L相当　総裏地　2B
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