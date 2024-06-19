ムーンクリスタル　ファミコンソフト　箱説付

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※8月15日までお値下げ中ですファミコンソフトの【ムーンクリスタル】になります。コレクターとして店頭で最初に購入した作品で、思い入れもひとしおですが、今回コレクター引退に伴い出品させて頂きます。動作確認済ですがご使用の環境下での動作を保証するものではありません。30年以上前のお品物という点をご理解頂ける方のみの購入でお願い致します。#ムーンクリスタル#ファミコン#レトロゲーム