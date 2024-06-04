NINTENDO SWITCH 本体 付属品一式 マリオオデッセイスイッチケース ...

【キズあり】本体背面と、画像4枚目、5枚目の印が付いている箇所に傷があります。ご確認ください。ニンテンドースイッチ本体、付属品一式（充電ドック、ACアダプター、HDMIケーブル、ジョイコン、ジョイコングリップ、ジョイコンストラップ）スーパーマリオオデッセイエディションSwitchケース、microSD2GB、ニンテンドー純正保護フィルム1枚のセットです。箱は付きません。ジョイコンは両方とも修理済みです。（左はニンテンドーに依頼、右は修理キットにて）現在は動作問題ありません。マリオのスイッチケースにゲーム機本体を入れてお送りします。上記以外にも、あまり目立ちませんが、細かい傷が何箇所かあります。中古品であることをご理解頂ける方のみご購入をお願いします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo



Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイセット



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