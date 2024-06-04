DDJ-400-N 限定カラーゴールド(pcスタンド付き)

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PioneerDJコントローラーDDJ-400-N限定カラーゴールドです。ゴールドモデルで高級感があるコントローラーです。PCスタンドとrcaケーブルもお付けします。状態は写真をご確認ください。個人の保管ですので使用に伴う小傷はあるものとしてお考えください。※rekordboxのソフトは、公式サイトから無料でダウンロードできます。 Amazonの製品ページに説明が載っていますので、参考にして下さい。↓https://www.amazon.co.jp/Pioneer-DJ-パフォーマンスDJコントローラー-DDJ-400-N/dp/B08D395S8H※取扱説明書は、PioneerDjのサイトに、DDJ-400の電子マニュアルがあります。↓https://www.pioneerdj.com/ja-jp/support/documents/controller/ddj-400/#manual#ddj-400種類···DJコントローラー