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DDJ-400-N 限定カラーゴールド(pcスタンド付き)
商品番号 D31711659464
商品名

DDJ-400-N 限定カラーゴールド(pcスタンド付き)
ブランド名 パイオニアディージェー
特別価格 税込 15,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PioneerDJコントローラーDDJ-400-N限定カラーゴールドです。ゴールドモデルで高級感があるコントローラーです。PCスタンドとrcaケーブルもお付けします。状態は写真をご確認ください。個人の保管ですので使用に伴う小傷はあるものとしてお考えください。※rekordboxのソフトは、公式サイトから無料でダウンロードできます。　Amazonの製品ページに説明が載っていますので、参考にして下さい。↓https://www.amazon.co.jp/Pioneer-DJ-パフォーマンスDJコントローラー-DDJ-400-N/dp/B08D395S8H※取扱説明書は、PioneerDjのサイトに、DDJ-400の電子マニュアルがあります。↓https://www.pioneerdj.com/ja-jp/support/documents/controller/ddj-400/#manual#ddj-400種類···DJコントローラー
http://narcologia.ru/goods/shuttle89825.html
http://narcologia.ru/goods/assessor843903.html
http://narcologia.ru/goods/freezer262298.html
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