threezero DLX 1/12 アイアンマン マーク43

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商品詳細
フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12threezeroスリーゼロDLXアイアンマンマーク43コレクション品整理のため出品いたします。本体開封済みです。本体、台座ともにパーツの欠品などはありません。開封後他のフィギュアとともに飾っておりました。少し傷があるので神経質な方は購入をお控えください。即購入OKです。
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