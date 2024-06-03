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threezero DLX 1/12 アイアンマン マーク43
商品番号 V18579979896
商品名

threezero DLX 1/12 アイアンマン マーク43
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12threezeroスリーゼロDLXアイアンマンマーク43コレクション品整理のため出品いたします。本体開封済みです。本体、台座ともにパーツの欠品などはありません。開封後他のフィギュアとともに飾っておりました。少し傷があるので神経質な方は購入をお控えください。即購入OKです。
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