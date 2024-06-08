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ファミコンソフトドンキーコングFFマーク無し実家の片付けをしてたら出てきたものです。本体も出て来ましたがコードがない状態なのでソフトの起動確認が出来ていません。肉眼で検品した所、端子に汚れが見られますのでもしかしたら一発起動しないかもしれません。ご自身で端子クリーニングが出来る方へお譲り致します。詳しい方ならご存知かと思いますがこのタイプのカセットは万が一起動しなくても端子クリーニングをすればほぼ一発起動します。以上の理由からご自身で端子クリーニングが出来ない方はお取引はご遠慮ください。箱や取説ありません。ソフトのみのお譲りです。#昭和レトロ#昭和レトロゲーム#ファミコンソフト#ドンキーコング#FFマーク無し#任天堂