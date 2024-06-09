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PCY155 YAMAHA　2個セット
商品番号 A22419052198
商品名

PCY155 YAMAHA　2個セット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今週中に違う取引の方が良い場合販売中止を考えています。値引きもしていますので、検討されている方はお早めにお願いいたします。求めめてる金額がある場合、検討しますのでコメントでお願いいたします。#YAMAHA#電子ドラム#シンバル15インチのシンバルパッドです。パッド部、エッジ部、カップ部でそれぞれ異なる音色が鳴る3ゾーン構造になっています。持運びなどはしておらず、大きな傷などはございません。妻とあずま購入してかは長い期間はたっていますので、ゴムの部分は白い部分もございます。種類···電子ドラム同梱物は写真を添付しております。
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