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セール中！PS4本体とソフト３点の合計４点のお得セット！！
商品番号 S28179568820
商品名

セール中！PS4本体とソフト３点の合計４点のお得セット！！
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation4CUH-2200AB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY付属品　PS4本体（500GB）　純正コントローラ×1　電源ケーブル×1　コントローラー用充電ケーブル×1　外箱あり使っていた物ですので擦り傷ございますが目立ったキズはありません。状態は写真にてご確認お願いします。動作確認済み初期化済みソフトは写真に載ってるものになります。お買い上げお待ちしております。今日明日までに売りたいので19700円から17600円に変更します！早い者勝ちです♪
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