セール中！PS4本体とソフト３点の合計４点のお得セット！！

SONYPlayStation4CUH-2200AB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY付属品 PS4本体（500GB） 純正コントローラ×1 電源ケーブル×1 コントローラー用充電ケーブル×1 外箱あり使っていた物ですので擦り傷ございますが目立ったキズはありません。状態は写真にてご確認お願いします。動作確認済み初期化済みソフトは写真に載ってるものになります。お買い上げお待ちしております。今日明日までに売りたいので19700円から17600円に変更します！早い者勝ちです♪



プレステ4 ソフト３点 - 家庭用ゲーム機本体



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