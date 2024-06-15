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新品未開封 SEVENTEEN Al1 Alone ウルシパ 初版 アルバム
商品番号 X17076100798
商品名

新品未開封 SEVENTEEN Al1 Alone ウルシパ 初版 アルバム
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セブチ4thミニアルバムVer1.Alone[01]A/1初版は廃盤品のため、入手困難なお品物です。梱包:プチプチにて梱包、防水して発送致します。状態:新品未開封シュリンク付き海外輸入品のためパッケージに初期スレ、初期難等がある可能性がございます。海外製品・未開封品のため初期不良などには対応できません。神経質な方はお取引お控え下さい。上記ご了承の上、お取引をお願い致します。⭕️即購入可能です。＜商品仕様＞Ver1.Alone　[01]◎ブックレット169x250mm各96P◎ランダムCDプレート絵柄　全バージョン通して　13種　のうち1枚（個人写真仕様）◎ランダムフォトカード(ソロまたはユニット)バージョンごとに13種＋全バージョン共通3種（合計全42種）のうち1枚※全42種を合わせると裏面が一枚のデザインになります◎ランダムポストカード　100x148mm全バージョン通して13種　のうち1枚◎ステッカー　111.5x173mm3種のうち1種⭐️以下の初回限定ポスターも別料金にてお譲り可能です。ご希望の場合はコメントにてお問い合わせ下さい。梱包:ポスター専用段ボールにいれて、丸めて発送致します。◎ランダム特典ポスター-ポスター01全バージョン通して2種（集合写真仕様）　467x636mm-ポスター02全バージョン通して13種（個人写真仕様）　545x788mm↓他出品を検索できるタグです。#RinkoセブチunopenedAlbumDon'twannacry울고싶지않아#세븐틴#セブンティーン
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