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★moebius Sternenwandererセット メビウス エデナ
商品番号 O62396970617
商品名

★moebius Sternenwandererセット メビウス エデナ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 31,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※バラ売り対応は致しません※【仕様】ハードカバー【言語】ドイツ語【発行元】 ‎ Schreiber+Leser 【発行日】1-DIEBLAUEPYRAMIDE2013年2-DIEGARTENVONEDENA2013年3-DIEGOTTIN2014年4-STELLSIRRFAHRT2014年5-SRA2014年6-REPARATUREN2014年メビウスMOEBIUSジャン・アンリ・ガストン・ジロー（1938年5月8日-2012年3月10日）はフランスの芸術家、漫画家。ベルギー・フランスを中心とした地域の漫画バンド・デシネの作家。おもに『ブルーベリーズ』シリーズや絵画制作時に使用された“メビウス”というペンネームや、本名を短くした“ジロー”の愛称で親しまれ、世界中に多くの熱烈なファンを持つ。とりわけ、フェデリコ・フェリーニ、スタン・リー、宮崎駿、大友克洋などへ直接的な影響を与えており、ベルギーの巨匠漫画家ジジェ後に最もヨーロッパで影響を与えた漫画家【商品状態】購入し中を確認後、暗所にて保管しておりましたが、20年経過するものも御座いますので、経年劣化により傷み傷が若干御座います。他にも多数出品しておりますので宜しければ→#GM36よりご覧下さい。#GM36#大友克洋#メビウス#moebius#akira#アキラ#弐瓶勉#nihei#KOSUKEKAWAMURA#河村康輔
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